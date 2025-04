Trafic de drogue : un homme arrêté en possession de 30 kepas de kush

Les éléments de la Brigade de recherches du commissariat des HLM biscuiterie ont interpellé ce dimanche 20 avril 2025, un individu pour offre et cession de drogue (kush).



Selon une note de la Police nationale, ce dernier a été interpellé au cours d’une patrouille avec trente (30) kepas de kush, dissimulés dans un sachet de couleur blanche.



Le mis en cause a été placé en garde à vue et l’enquête suit son cours en vue d’interpeller toute personne impliquée dans cette affaire.