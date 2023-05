Trafic de drogues : la police de Pikine arrête un dealer avec 20 plaquettes d’ecstasy

Les éléments du commissariat de Pikine ont intercepté un dealer qui tentait de livrer 20 plaquettes d'ecstasy (volet). À en croire nos confrères de Réwmi Quotidien, c’est une dénonciation anonyme qui a mis les enquêteurs sur la piste.



L’informateur a confié à qu’un trafiquant de drogues faisant parti d’un réseau de trafic d'ecstasy opérait entre la Patte-d'oie et Pikine. Ainsi, les forces de l’ordre se sont approchés du vendeur de produits illicites et ont passé une commande de 20 plaquettes ladite drogue, moyennant 4.000 francs cfa l'unité.



Ne se doutant de rien, le dealer P. S. Sylla a décidé de livrer la marchandise en compagnie de l'un de ses compères. Malheureusement pour eux, ils ont été pris en filature par les policiers de Pikine depuis qu’ils ont quitté Liberté 6 à moto pour rallier Patte-d'oie.



Le sieur Sylla a été arrêté en possession de 20 plaquettes d'ecstasy sur les lieux du rendez-vous tandis que son complice a réussi à prendre la fuite avec la moto.



Arrêté samedi dernier aux alentours de 20 H, le mis en cause a été placé en garde à vue, la même nuit pour « trafic d'ecstasy portant sur vingt (20) plaquettes ».