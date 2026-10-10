Trafic de faux billets : la Brigade de recherches de Faidherbe saisit plus d’un milliard FCFA et interpelle six personnes

La Brigade de recherches de Faidherbe a réalisé une importante prise dans une affaire de faux billets. Selon une note d’information de la Gendarmerie nationale, les enquêteurs ont saisi plus d’un milliard de francs CFA en coupures étrangères et interpellé six (6) personnes.



Tout est parti d’un renseignement recueilli le 5 octobre 2026, faisant état de l’existence d’un réseau présumé détenant des coupures de billets en devises étrangères, susceptibles d’être soumises à un procédé de lavage chimique en vue de leur utilisation frauduleuse comme moyens de paiement. Sur cette base, la Brigade de recherches de Dakar a mené plusieurs opérations dans les localités de Dakar, Mbour, Thiès et Louga.



Ces opérations ont permis l’interpellation de six personnes ainsi que la saisie de billets de banque, de divers objets et produits. Le butin est impressionnant :



Une mallette contenant 22 paquets de 300 billets de 100 dollars américains, soit 6 600 billets de 100 dollars, d’une valeur de 376 200 000 francs CFA ;



Dix blocs de 1 000 billets de 100 euros, soit 10 000 billets de 100 euros, d’une valeur de 650 000 000 francs CFA ;



Six blocs de 200 billets noirs en coupures de 100 euros, soit 1 200 billets noirs de 100 euros, d’une contrevaleur de 78 714 840 francs CFA ;



Un pistolet automatique de marque Taurus, calibre 9 mm, accompagné de 20 cartouches à blanc de 9 mm et de 15 cartouches de 12 mm.



Deux cachets faussaires, un gilet pare-balles, un poignard, des bouteilles supposées contenir du mercure.



L’enquête se poursuit pour démanteler l’ensemble du réseau.