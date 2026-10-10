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8 matchs, 8 victoires : le FC Barcelone marche sur la Liga



8 matchs, 8 victoires : le FC Barcelone marche sur la Liga
Le FC Barcelone consolide sa première place en Liga, suite à sa victoire face à Getafe au Camp Nou ce samedi soir (3-0).

Huit (8) matchs de championnat et autant de victoires. Le FC Barcelone compte à nouveau cinq points d’avance sur son dauphin en Liga, l’Atlético de Madrid, après sa victoire face à Getafe (3-0). 

Dès la deuxième minute de jeu, l’international Anthony Gordon a ouvert le score en faveur du club catalan, d’une frappe du droit déviée par un défenseur adverse. À la demi-heure de jeu, Gabriel Jesus réalisait le break d’un tir croisé, laissant David Soria sur place. 

En seconde période, Jules Koundé a corsé l’addition de l’extérieur du gauche. 
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Moussa Ndongo

Samedi 10 Octobre 2026 - 23:07


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