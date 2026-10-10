8 matchs, 8 victoires : le FC Barcelone marche sur la Liga

Le FC Barcelone consolide sa première place en Liga, suite à sa victoire face à Getafe au Camp Nou ce samedi soir (3-0).



Huit (8) matchs de championnat et autant de victoires. Le FC Barcelone compte à nouveau cinq points d’avance sur son dauphin en Liga, l’Atlético de Madrid, après sa victoire face à Getafe (3-0).



Dès la deuxième minute de jeu, l’international Anthony Gordon a ouvert le score en faveur du club catalan, d’une frappe du droit déviée par un défenseur adverse. À la demi-heure de jeu, Gabriel Jesus réalisait le break d’un tir croisé, laissant David Soria sur place.



En seconde période, Jules Koundé a corsé l’addition de l’extérieur du gauche.