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Liga : Diomandé offre la victoire au Real Madrid face à Villarreal



Liga : Diomandé offre la victoire au Real Madrid face à Villarreal
Le Real Madrid a souffert, mais il a gagné. Ce samedi 10 octobre 2026, pour le compte de la 8e journée de Liga, les Madrilènes ont pris le meilleur sur Villarreal (1-0), au terme d’un match longtemps verrouillé par une équipe visiteuse bien en place.

C’est finalement Yan Diomandé qui a débloqué la situation, à la réception d’un service de Federico Valverde (1-0, 62e).

Vinicius Jr a cru doubler la mise un peu plus tard, mais son but a été refusé pour un tirage de cheveux sur Saliba. Une faute qui lui a aussi valu un carton rouge direct (73e).

Réduit à dix, le Real a dû serrer les rangs dans le dernier quart d’heure et s’en est remis à une parade décisive de Thibaut Courtois pour préserver son avance.

Avec 18 points, le Real consolide sa troisième place, à six longueurs du FC Barcelone, leader invaincu et auteur d’un sans-faute. Villarreal stagne au 11e rang, avec 8 points.
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Moussa Ndongo

Samedi 10 Octobre 2026 - 23:22


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