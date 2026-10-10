Liga : Diomandé offre la victoire au Real Madrid face à Villarreal

Le Real Madrid a souffert, mais il a gagné. Ce samedi 10 octobre 2026, pour le compte de la 8e journée de Liga, les Madrilènes ont pris le meilleur sur Villarreal (1-0), au terme d’un match longtemps verrouillé par une équipe visiteuse bien en place.



C’est finalement Yan Diomandé qui a débloqué la situation, à la réception d’un service de Federico Valverde (1-0, 62e).



Vinicius Jr a cru doubler la mise un peu plus tard, mais son but a été refusé pour un tirage de cheveux sur Saliba. Une faute qui lui a aussi valu un carton rouge direct (73e).



Réduit à dix, le Real a dû serrer les rangs dans le dernier quart d’heure et s’en est remis à une parade décisive de Thibaut Courtois pour préserver son avance.



Avec 18 points, le Real consolide sa troisième place, à six longueurs du FC Barcelone, leader invaincu et auteur d’un sans-faute. Villarreal stagne au 11e rang, avec 8 points.