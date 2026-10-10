Trump appelle l’Ukraine à se doter d’un nouveau président capable de conclure un accord avec la Russie

Le président américain Donald Trump a appelé samedi l’Ukraine à « se choisir un nouveau président », accusant Volodymyr Zelensky d’avoir échoué à plusieurs reprises à conclure un accord pour mettre fin à la guerre avec la Russie.



« Je leur suggère de se choisir un nouveau dirigeant capable de conclure un accord, car il aurait pu en conclure beaucoup, mais, pour une raison quelconque, il ne le fait jamais », a déclaré Trump, critiquant le dirigeant ukrainien.



« Je pense qu’il est temps pour l’Ukraine d’avoir un nouveau président », a-t-il ajouté.



Trump a affirmé que la guerre entre la Russie et l’Ukraine aurait pu être évitée. « Si j’avais été président, cette guerre n’aurait jamais eu lieu. Cette guerre n’aurait jamais commencé », a-t-il déclaré.



Le président américain a également accusé Zelensky d’avoir laissé passer plusieurs occasions de mettre fin au conflit.



« Zelensky aurait pu mettre fin à cette guerre à de nombreuses reprises, de très nombreuses fois, mais il choisit de ne pas le faire », a déclaré Trump, qualifiant la situation de « très difficile ».



Trump a également critiqué les frappes ukrainiennes contre les infrastructures énergétiques russes, estimant que les attaques visant les raffineries pourraient aggraver les pénuries mondiales de carburant et affecter les agriculteurs et les éleveurs américains.



« Nous leur avons dit : faites ce que vous voulez, mais ne touchez pas au diesel, car il y a un gros problème. Une importante pénurie », a-t-il déclaré.



Moscou et Kiev ont intensifié leurs frappes ces derniers mois, ciblant les centres logistiques, les ports et les infrastructures énergétiques de l’autre camp.



Les deux pays nient cibler délibérément les infrastructures civiles, affirmant que leurs frappes visent des objectifs militaires ou des installations liées à des activités militaires.



Peu après les déclarations de Trump, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, a écrit sur X, le réseau social américain, que Zelensky dirigeait l’Ukraine en temps de guerre « pour son indépendance, sa liberté et sa dignité ».



« Il (Zelensky) bénéficie du soutien du peuple ukrainien, et c’est à lui qu’il revient de décider. Les déclarations venues de l’étranger ne font que confirmer qu’il accomplit bien son travail. Il mérite d’être soutenu », a ajouté Sybiha.