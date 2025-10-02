Trafic de faux médicaments : un réseau chinois démantelé au Boulevard Centenaire

Une opération coup de poing menée conjointement par la Brigade nationale de lutte contre la piraterie et l'Agence de régulation pharmaceutique (ARP) a conduit à la saisie de 66 cartons de médicaments falsifiés dans une boutique du Boulevard du Centenaire. Quatre individus, dont deux gérants chinois, ont été arrêtés et sont poursuivis pour des charges graves.



Selon Libération, la descente des autorités a mis au jour un véritable catalogue de produits de santé illicites. Les 40 produits saisis, répartis en 66 cartons, couvraient pas moins de neuf classes thérapeutiques différentes. Parmi les marchandises saisies figuraient des médicaments sensibles et vitaux, tels que des anticancéreux, des antihypertenseurs et des traitements contre le paludisme, mélangés à des anti-inflammatoires, des anabolisants et des compléments alimentaires. Cette diversité montre l'ampleur du trafic et son indifférence totale aux pathologies des patients.



L'enquête a mené à l'interpellation de quatre suspects. Les cerveaux présumés de ce commerce illégal sont identifiés comme étant Dai Julian et Chi Yunchun, deux gérants de nationalité chinoise résidant à Gibraltar. Ils étaient épaulés sur le terrain par deux employés sénégalais, Fatimata Moussa Ba et Madiam Yade. Leur arrestation illustre la dimension transnationale que prennent souvent les réseaux de contrefaçon de produits pharmaceutiques.



Ils sont poursuivis pour "exercice illégal d'une activité soumise à autorisation, exercice illégal de la pharmacie et détention et vente de médicaments falsifiés". L'accusation la plus sévère, celle de mise en danger de la vie d'autrui par l'administration de produit chimique dangereux, souligne le risque mortel que ces produits font peser sur la population.

