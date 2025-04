Trafic de faux visas : un récidiviste tombe avec 33 nouvelles plaintes

À peine libéré après avoir purgé un an de prison pour « escroquerie », El H. Diagne a de nouveau été placé sous mandat de dépôt, mardi dernier à la prison de Rebeuss. Cette fois, ce sont 33 plaintes qui pèsent contre lui, toutes liées à un trafic de faux visas vers les États-Unis, selon L'Observateur.



L’affaire remonte au 27 février 2025, lorsqu'une première plainte est déposée auprès de la Division des investigations criminelles (DIC). La plaignante, P. Niang, accuse Diagne de lui avoir soutiré 4 millions de francs CFA en échange de la promesse d’un visa américain. Après de nombreuses tergiversations et fausses promesses, elle comprend qu’elle a été dupée.



L’enquête a révélé alors un système bien structuré. Le sieur Diagne usurpait différentes identités — El H. Malick Diaxa, El H. Malick Sy ou El H. Diagne — et présentait de faux visas insérés dans de vrais passeports, ce qui renforçait la crédibilité de ses offres.



Au fil des jours, les victimes se sont multipliées. Parmi elles : Djily Ndiaye, Mamadou Ngom, El H. S. Diop ou encore Pape J. Fourtado. Les montants extorqués varient, certains ayant versé jusqu’à 10,8 millions de francs CFA pour obtenir les précieux sésames. Le préjudice global est estimé à près de 15 millions de francs CFA, rapporte le journal.



Placé en garde à vue, El. H. Diagne a reconnu les faits. Il a tenté de se justifier en évoquant un retard de son supposé « partenaire gambien », censé fournir les vrais visas. Une explication que les enquêteurs n'ont pas jugée convaincante.



Il a été placé en détention.