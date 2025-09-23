Trafic de migrants : un directeur d’école primaire et 16 candidats arrêtés à Missirah

La Brigade de surveillance, d’interpellation et de filature de la Direction nationale de la lutte contre le trafic (Dnlt) a interpellé, dans la nuit du vendredi 19 septembre 2025 aux alentours de 23 heures, seize (16) candidats à l’émigration irrégulière et un passeur sur le quai de Missirah, un village du Sénégal situé au sud-ouest du pays. Le suspect, identifié sous le nom d’Ousmane Seydi, était en train d’embarquer les migrants à bord d’une pirogue pour une traversée nocturne vers Bétenty. Il a été établi par la suite qu’il occupait les fonctions de directeur de l’école primaire de Betenty 1.



Selon L'Observateur, la majorité des candidats interceptés sont de nationalité gambienne. Lors de leur audition, ils ont déclaré avoir été recrutés pour ce voyage par certains de leurs compatriotes restés en Gambie. Ils ont affirmé avoir versé leur contribution financière à deux individus désignés comme les principaux organisateurs : Ousmane Sarr, alias « Ansou », et Adama Ndour, alias « Klaro ».



Selon les témoignages, les organisateurs avaient communiqué aux migrants le numéro de téléphone d’Ousmane Seydi comme étant celui de leur contact à Missirah, chargé de faciliter la dernière étape du voyage vers Bétenty.



Face à ces accusations, Ousmane Seydi a d’abord nié toute implication, affirmant que son numéro avait été communiqué à son insu. Cependant, cette défense a été mise à mal par les éléments découverts lors de l’enquête.



Le journal d'informer que les enquêteurs ont découvert que le propre fils d’Ousmane Seydi, ainsi qu’un neveu de son épouse, avaient été envoyés gratuitement en Europe l'année précédente par le même réseau. De plus, l’exploitation de son téléphone a permis de retrouver dans ses conversations WhatsApp des messages audio avec un candidat nommé I. Senghor, révélant son rôle actif de recruteur et de passeur.



Confronté à ces preuves, Ousmane Seydi a finalement reconnu avoir été informé du projet de voyage clandestin depuis le mois d’avril. Concernant les transactions financières, il a soutenu n'avoir jamais touché d'argent directement des candidats, arguant que les fonds étaient envoyés aux organisateurs en Gambie. Il a admis avoir bénéficié d’une place gratuite dans la pirogue, qu’il a offerte à l’un de ses neveux.



À l'issue de l’enquête, Ousmane Seydi a été présenté le 22 septembre au parquet financier.