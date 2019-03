Trafic de migrants : un réseau démantelé par la Dic

La Division des investigations criminelles (Dic) a mis fin aux agissements d’un réseau de trafic de migrants. Il s’agit de C.Ngom et A. Thiam , nés respectivement en 1986 et 1973. Ils sont poursuivis pour "association de malfaiteurs et trafic de migrants".



Tout est parti d’un voyage organisé pour deux frères Sylla. En effet, C. Ngom s’est rapproché de ces derniers pour leur signifier qu’il a un contact à Dubaï qui peut leur trouver facilement un contact de travail avec un salaire de 500 000 F Cfa.



Les frères Sylla ont rassemblé 3 400 000 F Cfa et remis l’argent à C. Ngom. En complicité avec A. Thiam, gérant d’une agence de voyage, les deux malfrats ont envoyé les deux frères à Dubaï. Contrairement à ce qui était promis, les frères Sylla n’ont pas pu trouver de travail une fois à Dubaï où ils ont vécu l’enfer.



De retour au Sénégal à l’aide de leur famille, les plaignants qui ont déposé une plainte contre leur convoyeur, révèlent que C. Ngom et A. Thiam entretiennent un réseau qui s’active dans l’émigration clandestine et certaines filles qui sont tombées dans le panneau, ont été obligées de se prostituer.