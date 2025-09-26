Trafic de stupéfiants à Matam : trois (03) personnes interpellées

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Matam (nord-est), relevant de l’OCRTIS (Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants), a interpelé trois (03) individus à Sinthiou Garba et Sinthiou Bamambé. L’opération a permis la saisie de quatre (04) kilogrammes de chanvre indien et de 50 cornets du même produit.
Selon la Police nationale qui donne l'information dans un post sur X (anciennement Twitter), l'un des suspects utilisait ses propres champs pour le trafic de drogue.
L'enquête se poursuit.
🚨 COUP DE FILET ANTI-DROGUE 🚨
La BRS Matam (OCRTIS) a interpellé 3 individus à Sinthiou Garba et Sinthiou Bamambé.
💰 Bilan de la saisie :
4 kg de chanvre indien
50 cornets (27 + 23)
L'un des suspects utilisait ses propres champs pour le trafic. L'enquête se poursuit.#Stups pic.twitter.com/EnqsZa23Ei
— Police Nationale du Sénégal (@PoliceNationSN) September 26, 2025
