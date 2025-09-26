Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Trafic de stupéfiants à Matam : trois (03) personnes interpellées



Trafic de stupéfiants à Matam : trois (03) personnes interpellées
La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Matam (nord-est), relevant de l’OCRTIS (Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants), a interpelé trois (03) individus à Sinthiou Garba et Sinthiou Bamambé. L’opération a permis la saisie de quatre (04) kilogrammes de chanvre indien et de 50 cornets du même produit.

Selon la Police nationale qui donne l'information dans un post sur X (anciennement Twitter), l'un des suspects utilisait ses propres champs pour le trafic de drogue.
L'enquête se poursuit.  


Samba Cor Faye (stagiaire)

Vendredi 26 Septembre 2025 - 16:29


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter