Trafic de stupéfiants à Matam : trois (03) personnes interpellées

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Matam (nord-est), relevant de l’OCRTIS (Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants), a interpelé trois (03) individus à Sinthiou Garba et Sinthiou Bamambé. L’opération a permis la saisie de quatre (04) kilogrammes de chanvre indien et de 50 cornets du même produit.



Selon la Police nationale qui donne l'information dans un post sur X (anciennement Twitter), l'un des suspects utilisait ses propres champs pour le trafic de drogue.

L'enquête se poursuit.