Trafic de visa, prostitution… : Un vaste réseau dont des nigérians démantelé par la police

Un vaste réseau de cinq individus de nationalités étrangères dont des nigérians a été démantelé par la police pour des « faits d’association de malfaiteurs, trafic illicite de migrants, la modification des données informatisées, faux et usage de faux en écritures et prostitution », a révélé le chargé de communication du ministère de l’Intérieur.



Selon le lieutenant Mbaye Sidy Mbaye, ces malfrats ont été surveillés pendant plusieurs mois avant que les services de police n’arrivent à démanteler ce réseau. « Ils procuraient des candidats à l’émigration de faux documents de voyage, passeports vendus entre 300.000 à 500.000 Fcfa et autres papiers justificatifs tels que des bulletins de salaire, des relevés de compte. Il y a des gens qui n’étaient pas des Sénégalais qui venaient d’autres pays et une fois au Sénégal, ce sont eux qui les hébergeaient en attendant de faire des papiers et de pouvoir les aider à voyager ».



Le lieutenant Mbaye a ajouté qu’il y avait aussi un réseau de prostitution. « Nous avons pu découvrir que les complices sont établis dans plusieurs pays notamment la Gambie, Guinée Bissau, la République de Guinée... Ils pouvaient partager très rapidement des informations et c’est sur cette base qu’ils ont pu avoir beaucoup de clients ».



« Ces individus ont été déférés au parquet et une enquête est ouverte afin de mieux cerner les contours de cette affaire », a-t-il soutenu.