Trafic de visas présumés : le manager de Viviane, Djidiack Diouf et Cie jugés ce mercredi

Après plusieurs renvois, le procès sur l'affaire du trafic de visas présumés dans laquelle le manager de Viviane Chidi, Djidiack Diouf est impliqué, va se tenir ce mercredi. Les mis en cause seront appelés devant la Chambre correctionnelle du tribunal de Dakar.



Il s'agit de Mamadou dit Petit Mbaye Diouf, Babacar Diongue, Abdoulaye Diouf Kébé, Coudy Kane, Kaly Soumaré et Djidiack Diouf. Ils répondront aux chefs d'accusation "d'association de malfaiteurs, faux et usage de faux dans le document administratif, fraude portant sur des titres de voyage, faux et usage de faux en écritures publiques authentiques, en écritures privées de banque et de commerce et dans des documents administratifs".



Selon "Les Echos", dans cette affaire les victimes sont Ibrahima Diabong, Mamadou Corréa, l'artiste Victoriia Chidi et Ndèye Coumba Thioune.



Pour rappel, arrêté le 12 février 2020, dans une affaire de trafic présumé de visas Schengen, Djidiack Diouf a été placé sous mandat de dépôt. Il avait obtenu une liberté provisoire le jeudi 13 août 2020.



Le supposé cerveau de l’association des malfaiteurs Mamadou dit « Petit Mbaye » avait lui aussi bénéficié d’une liberté provisoire le 30 juin 2020. Idem pour les autres membres de la « mafia » dont B. Ndiongue, Kébé et Soumaré.