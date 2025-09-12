Trafic international de drogue : le Maroc intercepte un camion frigorifique contenant 180 Kg de haschich

Les autorités marocaines ont réussi à mettre la main sur 180 kg de drogue haschich d’une valeur de 1,44 milliard de Fcfa cachés dans un camion frigorifique en direction du Sénégal, le 10 septembre dernier. Ils ont également saisi 150.000 Fcfa en liquide ainsi que trois téléphones portables. La cargaison en question était conduite par deux individus, un Sénégalais et un ressortissant marocain.



L’exploitation d’un renseignement opérationnel a permis aux autorités marocaines de découvrir lors du passage au scanner que ce camion qui transportait des ballons dissimulés contenait en réalité de la drogue soigneusement camouflée.



A la suite de cette découverte, les autorités marocaines ont informé la Brigade régionale des stupéfiants de Dakar (Ocrtis) qui a confirmé à son tour la validité des informations avant de prendre le relais de l’enquête sur la partie sénégalaise. L’enquête a révélé l’implication de deux autres suspects qui sont toujours en cavale, a-t-on appris du journal Les Echos.



Les premiers éléments recueillis dans cette affaire ont indiqué l'existence d'un réseau structuré qui ne se limitait pas seulement au Sénégal. En effet, la marchandise devait être redirigée vers la Côte d’Ivoire. Les deux mis en cause ont reconnu les faits et ont confirmé l’existence de ramifications transnationales. Ils ont été placés en garde à vue, alors que l’enquête se poursuit pour identifier les complices en fuite et démanteler l’intégralité du réseau.