Trafic international de drogue : un Bissau-guinéen arrêté à Dakar

Les éléments de la brigade régionale des stupéfiants de Dakar (OCRTIS) ont procédé à l’interpellation d’un ressortissant Bissau-guinéen au rond-point Liberté 5, dans la nuit du 25 au 26 août aux environs de 2h30. L’homme a été appréhendé alors qu’il s’apprêtait à livrer de la drogue de synthèse (MDMA).



Selon « LIBERATION », l’opération a été déclenchée à la suite d’un renseignement signalant la présence d’un étranger en possession d’une importante quantité de drogue destinée à être écoulée. Les enquêteurs ont alors simulé une commande de cinq grammes de MDMA, facturée à 50.000 F CFA. Le lieu de la transaction a été fixé au rond-point Liberté 5 où le suspect a été cueilli avec de la drogue. Lors de son interpellation, il avait en sa possession un téléphone portable Androïd et son portefeuille.



Poursuivant les investigations, les enquêteurs se sont rendus à son domicile à Dieupeul. La perquisition a permis de saisir quatre autres sachets de MDMA, une balance électronique ainsi qu’une somme de 50.000 F CFA.



Entendu, Domingo a reconnu sans détour la propriété de la drogue. Il a également cité le nom de son fournisseur, un certain Moses, ressortissant Bissau-guinéen résidant à Bissau, présenté comme son principal ravitailleur, rapporte le journal.



Placé en garde à vue, le mis en cause est poursuivi pour « association de malfaiteurs, détention de drogue aux fins de trafic international et blanchiment de capitaux ».



Les autorités poursuivent leurs investigations afin de démanteler le réseau et interpeller les complices, souligne la même source.