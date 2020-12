Trafic international de drogue: un mineur de 14 ans parmi les présumés trafiquants arrêtés

Un réseau international de trafic de drogue a été démantelé par l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis). Les présumés trafiquants ont été placés sous mandat de dépôt lundi. Parmi eux, il y a un jeune garçon âgé de 14 ans qui « livrait » les commandes faites auprès du caïd malien, un certain B. Coulibaly.



Leur interpellation fait suite à un renseignement reçu par l’Ocrtis, en juillet dernier, faisant état d’un vaste réseau de trafic international de drogue entre Pikine, Petersen et Yarakh, des localités de la capitale sénégalaise.



Selon Libération, les mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs, détention, trafic international de drogue et blanchiment de capitaux.



Lors de leur interpellation, l’Ocrtis a mis la main sur 600 grammes de Haschich, 150 grammes de chanvre indien et 100 grammes de comprimés opoïdes « Tramadol ».