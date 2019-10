Trafic international de véhicules de luxe : 5 véhicules de luxe volés ont été saisis, des individus arrêtés

Un réseau de trafic international de véhicules volés a été démantelé par la Subdivision des douanes du Port autonome de Dakar. Cinq (5) véhicules de luxe volés ont été saisis et des individus ont été arrêtés.



En effet, la Douane a déjoué, mercredi 2 octobre 2019, aux environs de 23 heures, une tentative de déversement frauduleux de deux véhicules sur une aire de stationnement situé à Mbao, situé dans la banlieue dakaroise. Les deux véhicules, un Range Rover et une Peugeot 3008, étaient dans un conteneur déclaré en transit vers le Mali.



Trois autres véhicules de marque Toyota dont deux modèles CHR Hybride et un Rav4 Hybride, ont été interpellés, 24 heures auparavant, c’est-à-dire le mardi 1er octobre. Les véhicules sont rapportés volés, les résultats des investigations menées en collaboration avec le Bureau central national Interpol de l’Organisation internationale de la Police criminelle.



Lesdits véhicules ont été embarqués au port du Havre, en France, et débarqués à Dakar le 22 septembre 2019. Sur le modus operandi, les mis en cause ont déclaré des effets personnels alors qu’en réalité, il y avait dans le conteneur trois véhicules non-déclarés et non manifestés.