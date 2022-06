Trafic visas impliquant Kilifeu et Cie: le procès renvoyé au 7 juillet prochain

Le procès des activistes Landing Bessane Seck alias Kilifeu, Simon Niaga Kouka dit Simon et Thierno Amadou Diallo dans l’affaire des faux visas a été encore renvoyé au 7 juillet prochain. Motif : retour de citation et plaidoiries. Les mis en cause ainsi que la partie civile ont été absents pendant la séance.



À en croire l’un de leur avocat Me Khoureychi Bâ joint au téléphone, « le juge a ordonné que l’affaire soit renvoyée à une audience ultérieure, car l’huissier qui devait distribuer les citations n’a pas encore fini son travail. Par ailleurs, les personnes qui doivent comparaître ne le savent pas encore. Pour le moment, le procès est renvoyé au 7 juillet prochain. Le temps que toutes les parties concernées reçoivent leurs citations pour pouvoir venir au procès », a-t-il confié.



Les deux activistes Kilifeu et Simon du mouvement "Y'en A Marre", ont été inculpé dans l’affaire du trafic présumé de passeports diplomatiques et de visas. Remis en liberté et placés sous contrôle judiciaire, après plusieurs mois de détention provisoire, ils sont accusés des délits « d’association de malfaiteurs, corruption, tentative de faux dans un document administratif, complicité de corruption, usage de faux documents et complicité de trafic de migrants ».



De son côté, leur ami Thierno Diallo, est accusé de « complicité ». Celui-ci avait déclenché l’affaire avec une vidéo filmée à l’insu de Kilifeu en train de marchander des visas avec lui.



Par la suite, le 7 septembre 2021, le parquet a instruit la Division des investigations criminelles (Dic) d’ouvrir une enquête et de procéder à l’arrestation de toute personne impliquée, relativement aux présumés faits de trafic de passeports diplomatiques sénégalais et de visas.