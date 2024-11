Tragédie à Médina Baye : l’identité de la victime de l’effondrement de la dalle dévoilée

La cité religieuse de Médina Baye, Kaolack, a été le théâtre d’un drame samedi dernier. La dalle d’un immeuble situé près de la grande mosquée s’est effondrée, provoquant la mort tragique de Coudy Agne, une jeune femme de 28 ans, et blessant gravement un couple et leurs deux enfants.



L’immeuble, qui abritait le siège du Groupement d’intérêt économique (GIE) de l’association des femmes de Jamhiyatou Ansaroudine, ne présentait apparemment aucun signe de fragilité avant le drame. La victime et d’autres membres de l’association y travaillaient toute la matinée à la transformation de produits locaux. Ce n’est qu’aux environs de 15 heures qu’un mouvement anormal du bâtiment a été ressenti, informe L'Observateur.



Dans un instinct de survie, les occupantes ont tenté de quitter les lieux. Malheureusement, au moment de franchir la porte principale, Coudy Agne a été surprise par l’effondrement de la dalle de l’appartement situé à l’étage supérieur, qui l’a ensevelie sous les décombres.



Un père de famille, son épouse et leurs deux enfants, qui résidaient au premier étage ont été aussi piégé. Alertés par les habitants, les sapeurs-pompiers sont intervenus rapidement pour extraire les victimes. La famille a été retrouvée grièvement blessée et transportée en urgence à l’hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack.



Après l’extraction du corps sans vie de Coudy Agne et le transfert des blessés, une enquête a été ouverte par les autorités. Les experts du Génie civil, en collaboration avec les sapeurs-pompiers, ont entamé la démolition de l’immeuble dans la nuit de samedi. Les opérations, visant à garantir la sécurité des habitants voisins, se sont achevées dimanche après-midi, souligne le journal.