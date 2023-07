Tragédie à Ndiaganiao : Une mère de sept enfants retrouvée sans vie

La commune de Ndiaganiao est plongée dans la consternation après la découverte choquante du corps sans vie de G. Dione. Âgée de 53 ans et mère de sept enfants, elle a été retrouvé pendue non loin de son domicile.



Le drame a eu lieu hier samedi dans la matinée. D'après certaines sources locales, la défunte aurait récemment traversé une période difficile sur le plan personnel. Toutefois les raisons exactes qui ont conduit à ce geste tragique restent floues pour l'instant, informe Rewmi Quotidien.



Les autorités locales ont ouvert une enquête pour comprendre les circonstances entourant cette pendaison et déterminer s'il y a eu d'éventuelles circonstances suspectes.