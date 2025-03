Tragédie à Vélingara : Une collégienne meurt noyée dans un bras du fleuve Gambie

Un drame s'est produit ce jeudi 13 mars dans le département de Vélingara, commune de Casamance (Sénégal). Une élève de la classe de 5ᵉ du collège de Manda Douane a trouvé la mort par noyade dans un bras du fleuve Gambie, à hauteur du village de PK12.



La jeune fille, du nom de Haissatou Diallo, s’était rendue au fleuve avec ses camarades pour se baigner. Malheureusement, après quelques minutes dans l'eau, elle a été emportée par les profondeurs du fleuve. Ses amis, impuissants face à la situation, ont immédiatement alerté les habitants du village en appelant à l’aide.



Accourus sur les lieux, les villageois ont réussi à repêcher le corps de l’adolescente, mais il était malheureusement trop tard. La gendarmerie et les sapeurs-pompiers ont été informés, et le corps sans vie de la victime a été transporté au centre de santé de Médina Gounass.



Sa famille, bouleversée par cette perte tragique, prépare ses funérailles. L’inhumation est prévue pour ce vendredi. Ce drame relance la question de la sensibilisation aux dangers des baignades en milieu naturel, notamment en l'absence de surveillance.



Les autorités locales et les habitants appellent à davantage de vigilance pour éviter de nouveaux accidents de ce genre.