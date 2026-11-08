Politique nationale : le PIT-Sénégal dresse un réquisitoire sévère contre le gouvernement et alerte sur la crise économique

La Résolution du Comité central du Parti de l’Indépendance et du Travail (PIT-Sénégal), réuni le samedi 7 novembre 2026 à Thiès sous la présidence de Samba Sy, dresse un constat sévère sur la gestion du régime en place. Les responsables du parti estiment que le pays traverse une crise économique, sociale et politique inédite.



La déclaration officielle du PIT indique une dégradation nette des indicateurs économiques. La croissance hors hydrocarbures est tombée à 2,5 % en 2025 puis à 2,7 % en 2026. Le service de la dette représente désormais les deux tiers du budget national et le règlement des intérêts capte le quart des recettes fiscales. Cette détérioration s'explique, d'après les dirigeants du parti, par les annonces de septembre 2024 relatives à la « dette cachée », responsables de la fermeture des marchés financiers internationaux, ainsi que par le rejet de la loi de finances rectificative le 3 novembre 2026 par la majorité parlementaire.



Sur le plan social, le document du Comité central soutient l'action du Front Syndical pour la Défense du Travail (FSDT) après la grève générale d'octobre 2026. Les résolutions arrêtées dénoncent le non-respect des accords signés avec les centrales et la modification unilatérale du Code du travail. L'instance dirigeante demande des secours immédiats pour les paysans et les éleveurs touchés par le déficit pluviométrique de l'hivernage 2026, un arrêt des harcèlements contre l'économie informelle et des réponses fermes face à la cherté de la vie.



Abordant le volet institutionnel marqué par les tensions du duo Diomaye-Sonko, le texte politique du PIT pose les jalons des échéances électorales de 2027. Le parti préconise le rassemblement d'une large coalition d'opposition pour surmonter les blocages actuels. Cette stratégie passe par la consolidation du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) et la transformation de la Confédération pour la Démocratie et le Socialisme (CDS) en fédération.



La résolution de Thiès se conclut par un hommage au Professeur Maguèye Kassé, disparu en juillet 2026, et salue le succès des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, y voyant la preuve que le pays dispose du potentiel nécessaire pour se relever grâce aux efforts collectifs et aux infrastructures préexistantes.