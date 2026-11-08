JOJ Dakar 2026 : une séance de peinture pour éveiller l’esprit d’initiative chez les élèves

En marge des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, l’artiste sénégalais Boubou Design a animé, le 7 novembre, une séance de peinture en direct à l’école élémentaire Amadou Diagne Wore, à Dakar. Organisée en partenariat avec ONE Academy, l’initiative a réuni des élèves autour d’une toile collective portant le message : « Ces mains changeront le monde ».



À travers cette activité, ONE Campaign entend sensibiliser les jeunes à leur capacité à contribuer au changement. Pour Serah Makka, directrice exécutive de ONE Campaign pour l’Afrique, il s’agit surtout de donner à la nouvelle génération les moyens de concrétiser ses ambitions. « La nouvelle génération africaine a déjà la passion de changer les choses. Ce dont les jeunes ont besoin, c’est d’accéder aux connaissances, aux compétences et aux réseaux qui transforment cette énergie en action », a-t-elle déclaré.



Connu pour ses portraits réalisés à l’envers, Boubou Design a fait découvrir sa technique aux élèves et aux enseignants avant de les associer à la création d’une œuvre collective. Chacun a ainsi apposé son empreinte de main sur la toile, symbole de sa contribution au changement.



L’artiste a expliqué vouloir transmettre aux enfants un message de confiance en leurs capacités. « Je voulais que chaque enfant présent dans cette salle reparte en sachant que ses idées comptent et qu’il peut faire la différence », a-t-il souligné.



Le directeur général de ONE Campaign, Mark Green, a pour son part rappelé que l’encouragement des jeunes devait s’accompagner de possibilités concrètes. « L’espoir doit s’accompagner d’opportunités. C’est pourquoi nous avons créé ONE Academy : donner aux jeunes Africains les connaissances, les compétences et les réseaux pour transformer leur passion en action », a-t-il indiqué.

