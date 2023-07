Tragédie en mer : 4 victimes présumées de l'immigration clandestine retrouvées entre Potou et Gandiol

Entre Potou (dans le département de Louga) et Gandiol (sud de Saint-Louis), les corps sans vie de quatre hommes ont été repêchés. Les dépouilles, qui n'ont pas encore été identifiées, ont été transportées à la morgue de l'hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye à Louga par les sapeurs-pompiers.



Des sources sur place ont rapporté que les cadavres présentaient des brûlures et dégageaient une forte odeur d'essence, laissant supposer qu'ils pourraient être des victimes de la migration clandestine, cherchant à rejoindre l'Espagne à bord de pirogues et ayant tragiquement perdu la vie en mer.



D’après Le Quotidien, d'autres corps retrouvés dans des conditions similaires ont été acheminés vers la morgue l’hôpital régional de Saint-Louis. Face à cette situation tragique, la police de Louga a ouvert une enquête pour identifier les corps et éclaircir les circonstances de leur disparition.



En outre, les autorités locales s'efforcent de comprendre ce qui a pu se produire et de déterminer si ces décès sont liés à un réseau d'immigration clandestine opérant dans la région, relate le journal.



L'immigration irrégulière est un phénomène récurrent au Sénégal, où de nombreux jeunes cherchent à échapper à des conditions difficiles et à trouver de meilleures perspectives d'avenir. Malheureusement, les dangers de la traversée en mer sont trop souvent mortels, avec des embarcations précaires et des conditions météorologiques imprévisibles.



À Kaffountine, 300 personnes candidates à l’immigration irrégulière en direction de l’Espagne sont portées disparues. Les sauveteurs espagnols ont indiqué avoir sauvé 86 migrants à bord d'un bateau au large des Canaries.