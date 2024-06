Traite d'êtres humains et violences sexuelles dans les zones aurifères au Sénégal : 24 filles nigérianes âges entre 11 et 24 ans sauvées

Une vingtaine de jeunesse filles de nationalité nigériane, victimes du trafic sexuel qui sévit dans les zones aurifères, ont été retirées des sites d’orpaillage dans les régions de Tambacounda et de Kédougou, dans l’est du Sénégal. Selon une responsable de l’organisation non gouvernementale « La lumière » basée au Sénégal qui s’est confiée au journal Les Echos, ces filles, pour la plupart mineures, âgées de 11, 13, 24 ans, sont victimes d’un trafic vers le Sénégal, via Cotonou, République du Bénin, via le Mali jusqu’à la frontière du Sénégal à des fins d’exploitation sexuelle dans ces régions de l’Est du Sénégal à des fins de prostitution.



Le Dr Salihu Abubakar, ambassadeur par intérim du Nigéria à Dakar, au Sénégal, a révélé dimanche à l’agence de presse du Nigeria ( NAN) à Dakar, a révélé que les victimes sont au nombre de 24. Elles son déjà rapatriées il y a des semaines. Non sans entrer dans les détails.