Traitement Covid-19: la région de Louga dispose désormais de son centre

Ils avaient alors promis que ce centre de Louga pourrait démarrer ses activités dès ce 14 avril 2020. C’est chose faite ce mardi matin, l’hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga dispose désormais de son centre de traitement du COVID19. Ce centre démarre ainsi avec dix lits et prévoit d’étendre sa capacité maximum à 53 lits, selon le médecin chef de région, le Dr Cheikh Sadibou Senghor. Il a ensuite souligné qu’il ne reste plus que de petits réglages ici et là pour que le centre soit effectivement opérationnel en plein temps.



En attendant, a ajouté le médecin chef de région, les patients de Louga qui sont au nombre de 27 dont un cas communautaire qui a contaminé les 26 autres cas confirmés et mis sous traitement, continuent de l’être entre les hôpitaux de Saint-Louis, Dakar et Dalal Jamm. Il a en outre révélé qu’à la date du 14 avril 2020 la région de Louga compte 27 cas confirmés qui sont sous traitement. En tout cas la région de Louga étant une zone par excellence de migration et qui se classe au niveau national quatrième foyer le plus important du Sénégal après Dakar et sa banlieue, méritait bien depuis le début de l’apparition du CODIV19 la création de ce centre dont se sont félicitées les populations.



Signalons que Louga compte en dehors des 27 cas confirmés 162 personnes suspectées et mises en quarantaine parmi elles quelques-unes ont été libérées après leur période d’incubation de 14 jours et testées négatives.



Le Témoin