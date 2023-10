Traitement du diabète et de l’hypertension artérielle à Vélingara : Le défi de l’accès aux médicaments

L’Association sénégalaise d’appui aux diabétiques (Assad-Vélingara) et l'ONG Amref ont conjointement organisé un événement de sensibilisation communautaire sur le diabète et l'hypertension artérielle ce week-end à Vélingara. L'objectif de cet événement était de mettre en lumière les défis liés à la prévention et à la gestion de ces deux maladies. Avec une série d'activités comprenant une randonnée pédestre et une conférence publique, l'initiative a attiré une participation enthousiaste de citoyens locaux.



La randonnée pédestre matinale, rassemblant près d'une centaine de personnes, a servi de catalyseur pour sensibiliser sur l'importance de l'exercice physique régulier dans la lutte contre ces maladies, renseigne Le Quotidien. Les participants ont saisi l'occasion pour échanger des conseils précieux et encourager l'adoption de modes de vie plus sains.



Saisissant l’occasion, l'infirmier Mahamadou Dieng a souligné l'importance d'une alimentation équilibrée, mettant l'accent sur la réduction de la consommation de sucres et de graisses. Des préoccupations ont également été soulevées quant à l'accessibilité des médicaments et des produits alimentaires recommandés, ce qui a mis en évidence les défis rencontrés par les patients diabétiques au quotidien.



La présidente de l'Assad-Vélingara, Adja Safiatou Seydi, a aussi exprimé ses inquiétudes concernant l'accès aux soins de santé spécialisés dans les zones périphériques, appelant à des mesures concrètes de la part des autorités sanitaires. Elle a également regretté la fin de la collaboration fructueuse entre l'association et l'ONG Amref, soulignant l'impact positif de cette collaboration sur les activités de sensibilisation et les services de dépistage dans la communauté.