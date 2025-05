Transactions suspectes de 10 milliards de F Cfa : Serigne Abdou Karim Mbacké envoyé en prison

Les arrestations se multiplient dans le cadre de l’enquête sur les transactions suspectes de 10 milliards de F Cfa impliquant Amadou Sall, fils de l’ancien président Macky Sall. Après Ndèye Seynabou Ndiaye, gérante de la société Woodrose Investment Ltd et gestionnaire du compte bancaire abritant les fonds litigieux , c’est désormais Serigne Abdou Karim Mbacké qui a été placé en détention.Selon L'Observateur, le sieur Mbacké est présenté comme le propriétaire du terrain à l’origine de la vente ayant déclenché la Déclaration d’opération suspecte (DOS) de la Centif (Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières). Cette alerte, intégrée dans un rapport transmis au Pool judiciaire financier, a mis en lumière des irrégularités dans une transaction estimée à 10 milliards de FCFA.Malgré ses déclarations d’innocence, Mbacké n’a pas réussi à convaincre les magistrats. Il accuse Amadou Sall d’avoir utilisé ses données personnelles pour immatriculer un bien en son nom sans son consentement. Cependant, le Collège des juges d’instruction du parquet financier a retenu contre lui une inculpation pour "complicité d’escroquerie sur deniers publics, portant cette fois sur un montant bien plus élevé : 31 milliards de FCFA".Cette affaire, qui continue de faire des vagues, soulève de graves questions sur la gestion des fonds publics et les mécanismes de contrôle des transactions financières.