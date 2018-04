Transfert : Mbaye Niang annoncé à Nice

Auteur de quatre buts cette saison en Serie A, Mbaye Niang (23 ans), l’attaquant polyvalent du Torino, pourrait apparemment intéresser une écurie de Ligue 1.



En effet, selon les informations de nos confrères de Tuttosport, l’ancien Caennais et Montpelliérain pourrait avoir une piste du côté de Nice. Alors que Mario Balotelli et, à un degré moindre, Alassane Plea pourraient faire leurs valises durant le Mercato d’été, le natif de Meulan pourrait visiblement représenter une option pour les Aiglons. Un prêt serait aujourd’hui dans les tuyaux, et Mino Raiola, le représentant historique de « Super Mario », serait en charge du dossier.



Actuellement prêté avec une option d’achat obligatoire par le Milan AC, l’international sénégalais ne devrait pas forcément être retenu par le club du président Urbano Cairo. Ce dernier souhaiterait néanmoins limiter la casse après avoir sorti son carnet de chèques pour récupérer l’international sénégalais.



Foot Mercato