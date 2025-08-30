Transfert : Ousseynou Thioune file en Arabie saoudite

Âgé de 30 ans, le natif de Kolda poursuit ainsi son périple dans le Golfe, une région où de nombreux joueurs africains choisissent désormais de poser leurs valises.

Connu pour son activité au milieu, Thioune espère apporter son expérience et sa solidité à une équipe d’El Jubail en quête de stabilité dans l’antichambre du championnat saoudien.

Ce nouveau défi représente une opportunité de rebond pour l’ancien joueur du championnat sénégalais, qui tentera de s’imposer dans un football saoudien en pleine expansion, dopé par des investissements massifs ces dernières années.

L’international sénégalais Ousseynou Thioune va connaître un nouveau tournant dans sa carrière. Après seulement une demi-saison passée sous les couleurs d’Al-Mina’a SC en Irak, le milieu de terrain s’apprête à rejoindre El Jubail, pensionnaire de la deuxième division saoudienne.