PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Transfert acté : Nicolas Jackson signe au Bayern Munich



Transfert acté : Nicolas Jackson signe au Bayern Munich
Après plusieurs semaines de tractations, l’avenir de Nicolas Jackson est enfin scellé. L’attaquant sénégalais quitte Chelsea et rejoint le Bayern Munich sous forme de prêt pour la saison 2025-2026.
 
  «Le Bayern Munich s’offre Nicolas Jackson en prêt, en provenance de Chelsea. Le FC Bayern a signé un prêt de Nicolas Jackson en provenance de Chelsea, vainqueur de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. L’international sénégalais de 24 ans passera la saison 2025/26 à Munich et portera le numéro 11 », annonce le club bavarois dans un communiqué.
 
Le prêt est évalué à 15 millions d’euros, assorti d’une option d’achat non obligatoire fixée à 80 millions d’euros.




Moussa Ndongo

Lundi 1 Septembre 2025 - 23:15


