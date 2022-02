Transfert d’Aubameyang au Barça: Arsenal a payé une fortune pour résilier le contrat du joueur

Comme annoncé depuis lundi soir, Pierre-Emerick Aubameyang et Arsenal sont bien parvenus à un accord pour une résiliation à l'amiable. Les Gunners viennent d'officialiser la chose. Son arrivée au Barça devrait donc bientôt être confirmée.



Et bien que son transfert n’ait pas été officialisé par le Barça, Pierre-Emerick Aubameyang a bien participé à son premier entraînement avec le club catalan mardi, après avoir signé un contrat dont la durée est estimée à une année et demie par la plupart des médias, anglais et espagnols.



Arsenal a communiqué sur la résiliation du contrat de son joueur mardi en fin de journée, et le Times rapporte ce matin que cette opération lui a coûté près de 7 millions de livres sterling, soit 8 millions d’euros, rapporte RMC Sport.