Transfert vers Al Ahli : l’agent de Sadio Mané dément une offre saoudienne

Alors que les rumeurs de transferts vers l’Arabie Saoudite vont bon train, l’agent de Sadio Mané a clarifié la situation de son joueur.



Sadio Mané va-t-il quitter le Bayern Munich? Après six années à Liverpool où il a tout gagné, l’attaquant sénégalais a rejoint l’écurie bavaroise l‘été dernier contre 32 millions d’euros. Sauf que tout ce n’est pas déroulé comme l’ancien messin l’espérait. Si le Bayern a sauvé sa saison en remportant in extremis le titre de Bundesliga, Sadio Mané n’a pas vraiment convaincu sur le plan individuel, avec une dizaine de buts seulement au compteur.



Aussi, le Sénégalais en est venu aux mains avec un coéquipier, ce qui lui a valu une sanction financière et une mise à pied provisoire. Alors que le club allemand essaye de signer l’attaquant Harry Kane, le joueur de 31 ans pourrait aller voir ailleurs, comme en Arabie Saoudite, où les dernières rumeurs l’envoyaient.



Sous contrat jusqu’en 2025, l’ex de Liverpool susciterait les convoitises du nouveau club de Steven Gerrard. Sauf que Bacary Cissé, l’agent de Sadio Mané, a démenti toute proposition venue du Golfe.



« Des offres d’Al-Ahli et de clubs saoudiens? C’est faux, il n’y a aucun contact », a déclaré Cissé. Toutefois, l’avenir de l’international sénégalais (97 sélections) n’est pas scellé au Bayern, alors que le mercato estival fermera ses portes au 1er septembre prochain.



Onze Mondial