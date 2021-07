Transferts : Alphonse Areola (PSG) prêté à West Ham

Alphonse Areola portera cette saison les couleurs de West Ham. Le PSG et le club londonien se sont officiellement entendus pour un prêt avec option d'achat du gardien international français qui, après avoir porté les couleurs de Fulham l'an passé, voulait absolument rester en Premier League et à Londres en particulier.



À 28 ans, Areola s'ouvre ainsi à un nouveau défi. Alors qu'il n'avait plus aucune chance de jouer dans son club formateur, il va devoir déloger le Polonais Lukasz Fabianski (38 ans), auteur d'une belle dernière saison avec les Hammers. Areola passe sa visite médicale ce jeudi et devrait signer son contrat dans la foulée ou ce vendredi au plus tard.