Transferts: Dembélé ne va pas quitter le Barça, selon RMC Sport

L'avenir d'Ousmane Dembélé (23 ans) est tranché. Selon nos informations, l'international français (21 sélections, 2 buts) ne va pas quitter le FC Barcelone. Il est focalisé sur la saison à venir avec le club espagnol, où il compte s'imposer trois ans après sa signature en provenance du Borussia Dortmund.



Depuis son retour de blessure cet été, l'ancien Rennais n'a joué que 20 minutes lors de la victoire face à Villarreal (4-0) lors du premier match du Barça en Liga. Il est resté sur le banc lors des deux suivants contre le Celta Vigo, puis dimanche face à Séville (1-1).



Son absence avait relancé les rumeurs sur un possible départ à Manchester United où il était pressenti par certains médias anglais. A l'issue de la rencontre, Ronald Koeman, l'entraîneur, avait entretenu le flou. "Qu'est-ce qui est sûr dans le monde? Je ne sais pas, a-t-il déclaré. Pour le moment, c'est un joueur de Barcelone. Il reste un jour pour les entrées et les sorties. On verra. J'ai opté pour Trincao, Pedri et Pjanic. Nous avions besoin de plus de contrôle et c'est pour ça que j'ai fait ces changements."



