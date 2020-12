Transferts : Leonardo (PSG) évoque Lionel Messi

Il n'a pas voulu trop en dire, et est du coup resté volontairement en retrait sur le sujet, sans pour autant renier son intérêt. Interrogé sur le cas Lionel Messi au micro de Canal +, Neymar ayant évoqué mercredi son envie de rejouer avec l'Argentin, le directeur sportif du PSG a tenu un discours très lisse.



« On doit garder du respect, Messi, c'est un joueur du Barcelone, a affirmé le dirigeant brésilien. Quand on touche à l'un de nos joueurs, on n'est pas contents, alors on ne touche pas les joueurs des autres. Ce n'est pas le moment de penser au mercato. »



«Des pas en avant » pour la prolongation de Mbappé

Le directeur sportif a aussi évoqué « des pas en avant » pour le dossier de la prolongation de Kylian Mbappé, sous contrat jusqu'en juin 2022 : « On parle. On a envie de parler. Je pense que lui aussi, il a envie de discuter. C'est le moment d'arriver à une idée plus claire par rapport à son futur. Ça avance bien. On a fait des pas en avant par rapport à il y a 10 jours. »