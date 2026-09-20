Médina Yoro Foula : les populations dénoncent l’enclavement et interpellent le chef de l’État

À Médina Yoro Foula, l’état des routes continue de susciter colère et désarroi. Les populations dénoncent un enclavement persistant qui, selon elles, freine le développement économique et affecte l’accès aux services sociaux de base. Elles ont profité d’un point de presse organisé ce samedi 19 septembre à Bignarabé pour interpeller directement le président de la République sur l’urgence de réhabiliter l’axe Kolda-Bignarabé-Kolinto-Fafacourou.



Les populations de Médina Yoro Foula disent ne plus vouloir subir, au XXIᵉ siècle, les conséquences d’un réseau routier fortement dégradé. Entre pistes impraticables, difficultés de déplacement et isolement de certaines localités, le département continue, selon elles, de souffrir d’un enclavement qui compromet ses perspectives de développement.



Lors du point de presse tenu à Bignarabé, le porte-parole des populations, Issa Doucouré, a particulièrement interpellé le président de la République sur la situation de l’axe Kolda-Bignarabé-Kolinto-Fafacourou, présenté comme un maillon essentiel pour désenclaver le département.



Pour Issa Doucouré, cette situation constitue une forme d’injustice territoriale. « L’enclavement de certains endroits du département crée une situation d’injustice qui fait de Médina Yoro Foula un endroit complètement oublié par les pouvoirs publics », a-t-il déploré.



Le porte-parole n’a pas manqué de dénoncer la succession des promesses non suivies d’effets. « Les régimes se succèdent et rien ne change à Médina Yoro Foula. Que de promesses non tenues. Où est l’équité territoriale dans tout ça ? », s’est-il interrogé.



Au-delà du mauvais état des routes, les populations mettent en avant les conséquences directes de cet enclavement sur leur quotidien. Elles estiment que les difficultés de mobilité pénalisent l’économie locale, compliquent l’écoulement des productions et rendent plus difficile l’accès aux structures sanitaires et aux autres services essentiels.



Face à cette situation, Issa Doucouré invite le président de la République à accorder une attention particulière au département. Il lui demande de venir « délivrer » Médina Yoro Foula de son enclavement et de traduire en actes les engagements en faveur de l’équité territoriale.



Pour les populations, la réhabilitation de l’axe Kolda-Bignarabé-Kolinto-Fafacourou apparaît ainsi comme une urgence, au regard de son importance pour la mobilité des personnes, les échanges économiques et l’accès aux services sociaux. Elles espèrent désormais que leur appel sera entendu et qu’une réponse concrète sera apportée à cette vieille doléance.