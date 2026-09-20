«C’est un acte d’humanité» : Doumbouya justifie l’évacuation sanitaire de Kassory Fofana et Damaro Camara

En Guinée, l’ancien président de l’Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, et l’ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, ont fait l’objet d’évacuation sanitaire à l’étranger, alors qu’ils ont été condamnés dans des procédures distinctes par la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF).



Face aux interrogations soulevées par cette situation, le président Mamadi Doumbouya s’est justifié, samedi 19 septembre 2026, évoquant «un acte d’humanité», dans une adresse solennelle à la Nation. «Cette décision n’est ni une amnistie, ni une grâce, ni un arrangement. Elle est un acte d’humanité (…) à titre exceptionnel et pour des raisons exclusivement sanitaires», a déclaré le chef de l’État guinéen.



Kassory Fofana, ancien Premier ministre sous Alpha Condé, a été condamné en appel le 2 juillet 2026 à trois ans et neuf mois de prison et à deux milliards de francs guinéens d’amende pour enrichissement illicite et blanchiment de capitaux, selon le parquet spécial. De son côté, Amadou Damaro Camara a été condamné en appel le 22 mai 2025 à trois ans et six mois de prison et à cinq millions de francs guinéens d’amende pour détournement de deniers publics.



Mais selon les informations relayées par la presse locale, Damaro Camara aurait quitté Conakry le 16 septembre à destination des États-Unis, alors que Kassory Fofana se serait envolé le 18 septembre pour Paris, à bord d’un vol médicalisé.