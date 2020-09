Transition au Mali : le CNSP organise des journées de concertations nationales les 5 et 6 septembre

Le Comité National pour le Salut du Peuple va organiser au Centre International de Conférence de Bamako, les 5 et 6 septembre 2020 les journées de concertations nationales sur la gestion de la transition.



Selon le communiqué, ces rencontres ont pour objectif de convenir de la feuille de route de la transition, de définir l’architecture et les organes de la transition, et enfin de contribuer à l’élaboration de la charte de la transition.



Prendront part à cette activité, les partis politiques, les organisations de la société civile, le M5 RFP, les groupes signataires de l’accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger et les mouvements de l'inclusivité, les organisations syndicales et les associations et faitières de la presse.



L’événement est placé sous la haute présidence du Colonel Assimi GOITA, Président du CNSP.