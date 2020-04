Transmission communautaire: « ce qui est sûr, le virus circule dans le pays », affirme Dr Bousso

S’exprimant sur les cas communautaires du coronavirus qui inquiètent au Sénégal, le directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire ( COUS), Docteur Abdoulaye Bousso, a affirmé dimanche que le virus circule dans le pays, lors de l’émission Grand Jury sur la Radio futurs médias (Rfm, privée).



« Ce qui est sûr, le virus circule dans le pays. Je pense que c’est quelque chose qu’il faut comprendre. Peut être des personnes ont pu rentrer et n’ont pas développé la maladie et peuvent contaminer d’autres personnes. C’est des cas auxquels il faut faire attention », a dit Dr Bousso, appelant à « ne pas stigmatiser les quartiers ».



Sur la stigmatisation, il a fait savoir que ces personnes déclarées positives dans un quartier donné, sont peut être infectées à Dakar non dans leurs quartiers résidentiels. D’où l’importance de prendre en considération que le virus circule partout dans le pays.



Pour rompre la chaîne de la transmission communautaire, l’ancien conseiller technique N°1 de Eva Marie Cole Seck (ancien ministre de la Santé) a, par ailleurs, appelé les populations à respecter les mesures sanitaires, notamment la distanciation sociale, au port de masques et de gants, évitant la stigmatisation d’une région ou d’une zone.



« C’est nous les populations qui devront prendre nos responsabilités et adopter toutes les mesures pour rompre la chaîne de la transmission communautaire », a lancé Dr Bousso.



Au total, 280 cas de Covid-19 ont été officiellement confirmés au Sénégal depuis l’apparition de la maladie dans le pays (2 mars). Deux décès ont été enregistrés tandis qu’un malade a fait l’objet d’une évacuation à son pays d’origine à la demande de ses proches, selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale. Et 106 patients sont sous traitement.