Transplantation rénale : l'hôpital militaire de Ouakam confirme la maturation du savoir-faire du Sénégal

L’hôpital militaire de Ouakam vient de réussir sa quatrième transplantation rénale avec donneur vivant apparenté ce samedi 27 Juillet 2024. Une prouesse saluée et magnifiée par le ministère de la Santé et de l’Action sociale et le Conseil national du Don et de la Transplantation (CNDT). Dans un communiqué datant ce dimanche parvenu à PressAfrik par la plume du Professeur Elhadji Fary Ka, le CNDT a témoigné de la maturité du savoir-faire du Sénégal dans ce domaine. « Cette réalisation, témoignant de la maturation du savoir-faire du Sénégal dans ce domaine, contribue à renforcer la confiance des patients en insuffisance rénale chronique terminale envers le système de santé du Sénégal. Synonyme d’une seconde chance avec une meilleure qualité de vie, la transplantation rénale reste une histoire avant tout humaine, un modèle d’altruisme », s’est réjoui Professeur Ka.



Apparemment, toutes les transplantations jusque la pratiquées par HMO-HALD ce sont avérées avec succès. De ce fait, ce programme commence à susciter de l’espoir du côté des populations. Dès lors, le CNDT reste convaincu que la mise en place d’un système de financement de la transplantation rénale avec donneur vivant apparenté pour les patients souffrant de cette pathologie pourrait soutenir la progression de ce programme.



Ce succès tout en confirmant l’expertise sénégalaise a été possible grâce à l’encadrement des activités de don et de transplantation rénale par le Conseil national du Don et de la Transplantation. Qui a permis le démarrage effectif des actes de greffe rénale avec donneur vivant apparenté grâce à la délivrance de l’agrément pour 2 ans au Consortium HMOHALD par l’arrêté N°2023-011861 du 17 avril 2023 du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale.