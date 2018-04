Transport aérien : la ministre Maimouna Ndoye Seck s'est rendue à Rabat pour démarcher un partenariat

Le ministre des Transports aériens Maimouna Ndoye Seck s'est rendue cette semaine à Rabat pour s'entretenir avec son homologue marocain dans l'optique d'ouvrir de nouvelles liaisons aériennes directes pour le transport des passagers et des marchandises.



Avec son homologue marocain Mohamed Sajid, Madame Maimouna Ndoye Seck a plaidé pour le renforcement du partenariat entre les deux pays. Notamment dans la formation et la gestion des aéroports.



Une dynamisation du partenariat entre la compagnie aérienne Royal Air Maroc et le futur nouveau Air Sénégal Sa a également été au centre des entretiens entre les deux ministres.