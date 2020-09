Transport en commun: les passagers debout à nouveau autorisés par le Gouvernement

Désormais les chauffeurs peuvent faire le plein de leurs véhicules. En décodé, les passagers debout sont autorisés depuis hier 15 septembre par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Me Oumar Youm. Mais le ministre a maintenu le port obligatoire des masques dans les bus.

Cependant le ministre a précisé dans son arrêté que l’embarquement des passagers dans les bus, minibus, autocars et taxis effectuant le transport public ou privé de voyageurs se fait dans le respect du nombre de places autorisées pour chaque catégorie de véhicules. « En toute circonstance, il est interdit d’admettre à bord d’un véhicule de transport de voyageurs un nombre de passagers qui empêche la fluidité de l’ouverture et de la fermeture des portes dudit véhicule », indique l’arrêté, rapporté par Le Témoin.



Lequel mentionne que le conducteur du véhicule de transport public de voyageurs doit assurer une circulation permanente et suffisante de l’air dans le véhicule, tout au long du trajet, notamment par l’ouverture des dispositifs d’aération dont il est pourvu. Cependant, l’article 2 de l’arrêté indique que le port du masque de protection répondant aux normes est obligatoire dans les véhicules ou espaces accessibles au public et affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises.