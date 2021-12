Transport terrestre : Macky demande à son gouvernement d’accorder une priorité au dialogue social

Le président Macky Sall a demandé au gouvernement d’accorder une priorité au dialogue social permanent, avec l’ensemble des acteurs institutionnels et privés du secteur des transports terrestres, lors du Conseil des ministres mercredi.



Cette recommandation est faite aux ministres concernés à la suite de la grève de 72 heures du Cadre unitaire des syndicats des transports routiers du Sénégal, qui a paralysé l’activité économique, à Dakar et dans d’autres villes du pays, la semaine dernière. Les grévistes réclamaient la satisfaction de 11 revendications dont la fin des « tracasseries de la police, de la gendarmerie, des douanes ».



Macky Sall a aussi donné la consigne aux ministres chargés des Forces armées, des Finances et du Budget, de l’Intérieur, des Transports terrestres, et de l’Environnement de déployer, « sans délai », des brigades mixtes (police, gendarmerie, douanes, eaux et forêts) chargées de contrôler « les axes et corridors routiers » du pays.



Il a évoqué « l’urgence d’accélérer le renouvellement rapide des parcs automobiles de transport public, d’améliorer la gestion des gares routières et l’exercice de l’activité professionnelle de transport public de personnes ou de marchandises ».



Le président Sall a dit au ministre des Transports terrestres de réunir régulièrement le Conseil national des transports terrestres, qui est un organe consultatif chargé de la concertation, de l’orientation et de la veille, dans ce secteur d’activité.