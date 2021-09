Transport terrestre: plus de cartes grises sous format de papier à partir du 21 septembre

Le Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement informe qu'à partir du 21 septembre 2021, "toutes les opérations sur les cartes grises sous format papier (mutation, duplicata, renouvellement etc...) se feront sur la nouvelle plateforme numérisée sécurisée", lit-on dans le communiqué.



En d'autres termes, les cartes grises sous format papier ne seront plus délivrées à partir de la date indiquée ci-dessus sur l'ensemble du territoire.