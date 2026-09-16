Cameroun: une incursion de séparatistes sème la panique et fait plusieurs victimes à Bamenda, dans le Nord-Ouest

Après une journée ville morte, la ville de Bamenda, dans le Nord-Ouest anglophone, a connu un enchaînement de drames. Lundi 14 septembre, une attaque a officiellement fait trois morts dans le 3e arrondissement de la ville. Au lendemain matin, des coups de feu ont perturbé la reprise des activités économiques, interrompues après plusieurs jours de ville morte.

RFI

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