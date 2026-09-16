Tour des Mamelles : la CDC assigne Sertem, la justice ordonne une expertise

La Caisse de dépôts et consignations (CDC) a assigné en justice le groupe Sertem pour le chantier de la Tour des Mamelles. Selon le quotidien Libération, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire le 14 septembre 2026 avant de trancher ce litige. L'expert Modou Guèye dispose de deux mois pour déposer son rapport.



L'expert doit évaluer le niveau d'exécution des travaux réalisés par Sertem et expliquer les retards de chantier. Il vérifiera aussi la conformité des ouvrages aux normes et au cahier des charges. Enfin, il chiffrera les éventuelles malfaçons, les surcoûts d'achèvement et le bilan financier entre les travaux exécutés et les fonds avancés par la CDC.