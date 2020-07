Transports terrestres: M.Oumar Youm annonce le renouvellement du Parc automobile et une nouvelle loi d'orientation

Le secteur des Transports terrestres a connu un bond en arrière au Sénégal. C’est le ministre de tutelle qui l’affirme. Selon Me Oumar Youm, l’Etat, ayant bien reçu entendu le coup de klaxon, s’apprêterait à mettre en œuvre une nouvelle loi d’orientation et d’organisation qui va régir le secteur. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a exposé, jeudi à Mbour, aux acteurs locaux les grandes lignes de cette profonde réforme en vue dans le secteur. Lors de la cérémonie de remise de kits alimentaires aux acteurs des Transports routiers de la commune de Mbour, Omar Youm a déploré le fait que le transport terrestre n’a connu aucune modernisation dans notre pays depuis 1968. Pour y remédier, il a promis que des réformes seront entamées d’ici peu pour une durée de 5 ans. « Nous allons renouveler le parc automobile en permettant aux transporteurs de contracter des financements avec un taux d’intérêt moins élevé contrairement aux taux actuels qui peuvent même dépasser les 13 %. Un véhicule de transport en commun ne doit pas être âgé de plus de 10 ans et un transport de marchandise ne doit pas excéder les 20 ans. Pour cela, on va faciliter l’accès aux véhicules en annulant la TVA et diminuant la fiscalité. en faisant ça, d’ici cinq ans nous aurons un parc automobile neuf ». C’est la promesse faite hier à Mbour par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement aux acteurs des transports routiers.



Me Oumar Youm a exposé les grandes lignes de la future politique devant réglementer le secteur. Cette nouvelle loi aura pour but de rénover le parc automobile mais aussi de permettre aux chauffeurs d’obtenir des contrats en bonne et due forme auprès de leurs employeurs. Afin que cette volonté soit effective, l’Etat a mis en place un fonds qui permettra aux transporteurs de contracter des crédits avec des taux de remboursement moins élevés. « Nous avons créé un fond de développement des transports terrestres. Si nous nous y attelons, chaque année nous pourrons avoir 30 milliards dans ce fonds. L’objectif est de renouveler le parc automobile. Aujourd’hui, nos voitures qui assurent le transport sont vétustes. Ce sont des véhicules qui datent de 1968 voire plus loin. Ils sont plus âgés que l’actuel président de la république. Nous allons renouveler le parc automobile en permettant aux transporteurs de contracter des financements avec un taux d’intérêt moins élevé contrairement aux taux actuels qui peuvent même dépasser les 13 % », a dit le ministre.

« Un véhicule de transport en commun ne doit pas être âgé de plus de 10 ans sil convoie des passagers et 20 ans s’il s’agit de marchandises. Pour cela, on va faciliter l’accès aux véhicules en annulant la TVA et minorant la fiscalité. en faisant ça, d’ici cinq ans, nous aurons un parc automobile neuf » a encore expliqué Me Oumar Youm.



Le maire de Thiadiaye a indiqué que, lors de la réunion du Conseil des ministres de mercredi dernier, le président de la République a montré sa ferme volonté de moderniser ce secteur dont la vétusté des véhicules reste un tendon d’Achille de son bilan. A ce titre, une loi de réforme a été déjà votée par l’Assemblée nationale, a rappelé Me Oumar youm. « Hier (mercredi, Ndlr) en Conseil des ministres, tout le monde a entendu ce que le président de la république a dit. Nous avons carte blanche pour la loi d’orientation et d’organisation du transport terrestre. Nous avons convoqué des réunions et remis la loi à toutes les personnes qui travaillent dans le secteur des transports terrestres. Nous préparons les décrets d’application qui vont accompagner la loi. Aujourd’hui, tout le monde dit ‘nous avons pitié des chauffeurs et nous devons les aider’, mais la meilleure manière d’aider les chauffeurs est de les accompagner dans leur travail. Ceci va leur permettre demain, quand ils ne pourront plus travailler, de ne pas être contraints de venir à la gare routière pour quémander mais de rester chez eux et vivre de leurs pensions de retraite », a laissé entrevoir le ministre, rapporté par le journal Le Témoin.