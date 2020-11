Transports terrestres: Mansour Faye proroge la durée de validité des contrôles techniques de véhicules jusqu’au 31 décembre 2020

Les propriétaires de véhicules au Sénégal peuvent encore se passer de contrôle technique jusqu'au 31 décembre de cette année 2020, en raison de la fermeture des centres dédiés en raison de la pandémie de Covid-19.

En effet, le nouveau ministre des Infrastructures et des Transports terrestres, Mansour Faye, par un nouvel arrêté, a prorogé la période de validité du contrôle technique des véhicules automobiles jusqu'à la fin de cette année.



Dans l'article dudit arrêté, il est néanmoins indiqué à l'endroit des propriétaires de véhicule d'assurer un entretien correct de ce dernier et en bon état de fonctionnement.



Aussi, les agents responsables du contrôle router sont priés de mettre en fourrière tout véhicule dont l'état technique constitue une menace pour la sécurité de ses occupants et celle des autres usagers de la route.



