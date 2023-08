Traqué par la police, deux militants de Pastef prennent le risque de se pointer au cimetière de Yoff pour soutenir Me Khoureyssi Ba

Lors d’un point de presse tenu lundi, le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi (Yaw), Birame Souleye Diop, a condamné et fustigé les arrestations massives et arbitraires dans le camp de l’opposition et particulièrement celui de Pastef d’Ousmane Sonko. Revenant sur le cas Me Ngagne Demba Touré, en exil au Mali, le député Birame Souleye Diop s’est emporté : « le cas de Ngagne Demba Touré n’est que la face visible de la traque policière. Car, il y a une quarantaine de jeunes recherchés qui ont décidé de disparaître dans la nature. Et sur l’international, la chasse aux militants s’intensifie ! Il y a une liste de citoyens sénégalais vivant dans la diaspora déposée à l’aéroport pour être arrêtés et envoyés en prison » a-t-il fait savoir.



Pour confirmer Birame Soulèye Diop, « Le Témoin » quotidien raconte cette triste anecdote qui s’est produite jeudi dernier 16 août 2023. C’était au cimetière musulman de Yoff lors de l’enterrement d’Adja Anna Guèye, mère de Me Cheikh Koureyssi Ba, avocat à la Cour. Dans la foule silencieuse, deux jeunes militants de Pastef très actifs dans la résistance numérique (réseaux sociaux) ont soudain surgi et tendu une main discrète et furtive à leur avocat, Me Koureyssi Ba en disant : « Maitre, « Siguil ndigalé » ! Nous ne pouvions pas ne pas venir pour présenter nos condoléances et partager votre douleur ... » ont déclaré les deux « recherchés », selon Le Témoin.



Suivant la scène, un autre membre du collectif des avocats de Pastef les a pris en aparté avant de les sermonner : « Mais qu’est-ce que vous faites là... Vous savez bien que la police vous recherche... Allez...partez ! » s’est énervé l’avocat. Réponse des deux jeunes : « Avec tout ce que Me Koureyssi Ba fait pour nous et nos camarades, nous ne pouvions pas pour tout l’or du monde rater l’enterrement de sa maman » se sont- ils excusés avant de disparaître dans la nature du cimetière comme ils étaient apparus, rapporte le journal.